PODÍVEJTE SE: Rakovnické děti pobavila pohádka Dášenka čili život štěněte

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme ji jméno Dášeňka. Tak zní úryvek ze slavného díla spisovatele Karla Čapka, které se nazývá Dášenka čili život štěněte.

Divadelní představení Dášenka čili život štěněte v Tylově divadle Rakovník. | Foto: Deník/Josef Rod