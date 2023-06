Podívejte se: Rock Slaves zahráli v Hořesedlích osvědčené rockové pecky

Nothin' but a Good Time od hair metalové skupiny Poison, TNT od legendární australské formace AC/DC, Rebel Yell od rockového rebela Billyho Idola či Lick it up od glamrockové legendy Kiss. Tyto a mnohé další rockové hity z druhé poloviny minulého století zazněly na fotbalovém hřišti v Hořesedlích. Místním i přespolním je zahrála rakovnická parta Rock Slaves, která české i světové rockové pecky dopřává svému publiku už jedno desetiletí.