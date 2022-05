PODÍVEJTE SE: The Smallpeople rozezněli Čermákovy sady v Rakovníku

Krásné letní počasí vylákalo ve středu odpoledne spoustu lidí nejen do přírody na procházku nebo na dětské hřiště, ale také do rakovnických Čermákových sadů k altánu. Zde se konal koncert skupiny při rakovnické ZUŠ The Smallpeople, která nedávno uspěla ve středočeské Skutečné lize.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Koncert The Smallpeople v altánu v Čermákových sadech v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod