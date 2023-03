Podívejte se: To byla pořádná jízda, Totáči a spol. to opět rozbalili v osvěťáku

Kapely Totální nasazení a zakázanÝovoce se letos vydaly na společné jarní CRAZY WORLD TOUR a v sobotu zavítaly také do Rakovníka, a to do Domu osvěty.

V Domě osvěty v Rakovníku zahrály kapely Deratizéři, Totální nasazení a zakázanÝovoce. | Video: Deník/Josef Rod