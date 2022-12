Na pivovarském dvoře byla předvánoční zabijačka. Hosté okusili i speciál Rakovar

Na klavír do rakovnické ZUŠ chodí od loňského roku i osmiletý Max. A je to právě on, kdo v kapela působí jako klavírista.

Za bicí soupravou sedí desetiletý Ondra. „Když jsem byl malý a poslouchal jsem kapely, líbil se mi zvuk bubnů, přál jsem si je od Ježíška pod stromeček a skutečně tam byly. Od té doby cvičím doma,“ popsal bubeník Wet dog.

Čtveřici uzavírá osmiletá Lilinka, která je zpěvačkou a od září hraje také na trombon. „Na trombon se snažím cvičit každý den i podle not, které mi dal učitel Standa Brabec. Kromě toho se učím také na flétnu a na klavír,“ popsala dívka, jejíž maminka Zuzana Dubnová je učitelka na klavír v ZUŠ a kapelu dala před několika měsíci dohromady.

Staré pecky

Čtveřice zkouší pod vedením Zuzany Dubnové dvakrát do týdne. Původně měla v repertoáru píseň Hit the Road Jack, na svém prvním koncert ovšem zahrála skladby Bella Ciao a Rolničky. „Skladba Hit the Road Jack není úplně jednoduchá na zpěv i kvůli intervalům, tak jsme ji prozatím odložili. Chystáme nazkoušet i nové skladby. Chtěla bych to směřovat do starých pecek ve stylu blues nebo jazzu. Je to málo vídané a originální, když malí špunti hrají takové věci a umí je zahrát. Chtěli bychom zabrousit i do jednoduchého rock’n’rollu,“ plánuje pedagožka.

Ta má pro své svěřence jen slova pochvaly. Například u baskytaristy Martina vyzdvihla, že na nástroj hraje teprve krátce, ale přesto je precizní. „Ze začátku se díval na struny, ale na poslední zkoušce se postavil a šlo mu to i bez toho,“ zdůraznila. „Všichni jsou opravdu šikovní, ladí jim to spolu a navíc jsou i dobří kamarádi. Pravidelně se navštěvují,“ doplnila učitelka, která by se začínající kapelou jednou ráda natočila i singl či klip.