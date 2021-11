Třicátá devátá celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka se letos stejně jako vloni neuskuteční. Původně se měla konat 4. až 7. listopadu, ale vzhledem k opatřením musela být i letos zrušena.

Ze zahájení celostátní přehlídky amatérského činoherního divadle pro děti a mládež – Popelka 2019. | Foto: Deník / Josef Rod

„Zřejmě ji budeme přesouvat na jiné měsíce. Školy by mi dodaly děti do školních porot, ale na představení je nepošlou, neboť je to rizikové. Každé dítě by totiž, než ho tam pustíme, mělo být otestované. Zrušilo se i vystoupení Divadla Radka Brzobohatého,“ uvedla dramaturgyně Tylova divadla v Rakovníku Alena Mutinská.