/FOTOGALERIE/ Součástí programu rakovnického posvícení byla tradiční, již 48. výstava kaktusů a jiných sukulentů, na kterou se zájemci mohli přijít podívat do budovy rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.