Tento matador, který svými písněmi a baladami těší své posluchače již přes čtyřicet let, začínal svoji kariéru ve vokální skupině C. K. Vocal. Poté se pustil na sólovou dráhu a jezdil po klubech se svými písničkami a později založil skupinu 5P, se kterou po znovuvzkříšení hraje a zpívá dodnes v klubech i na festivalech.

O jeho kvalitách svědčí i to, že v roce 2017 vstoupil do Beatové síně slávy. Na nádvoří hradu, kde koncert probíhal, se i přes nepřízeň počasí sešlo mnoho příznivců dobré hudby. A nejen, že se poslouchalo, ale občas i tancovalo. Zazněly písně starší, napřílad Letní nocí, Soukromá cesta do nikam, Kampa, Klub osamělých srdcí, ale i ty z novější repertoáru.

Diváci se velice dobře bavili i přesto, že začalo pršet Na Luboše Pospíšila se totiž vyplatí chodit i v dešti.

Lenka Rodová