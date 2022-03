Vzhledem k přetrvávajícímu příjemnému jarnímu počasí se může právě oblíbená Matějská pouť stát cílem vašeho víkendového výletu. Provozní doba zůstává stejná jako před dvěma lety, v sobotu a v neděli od 10 do 22 hodin. Od úterý do pátku je otevřeno od 13 do 21 hodin a to až do Velikonočního pondělí 18. dubna.