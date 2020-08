Bílo-červená páska natažená podél silnice točící se v ostré zatáčce kol oblíbené výletní restaurace U Rozvědčíka naznačovala, že ten večer bude určitě něčím výjimečný. Aby ne. Na Rozvědčíku hrál Brutus! Informace, která mohla zaskočit. Brutus, na který přijde i přes tisíc lidí, se chystal zabouřit na tak malém prostoru, který útulný Rozvědčík nabízí? To není možné.

První návštěvníci koncertu přišli už kolem šesté hodiny večerní v očekávání boje o místa k sezení. Fanoušci Petr a Karel, kteří usedli nad talířem s vyhlášenými ovocnými knedlíky se shodli: „Brutus pro nás hraje už čtyřicet let! To je přeci fantastické. Vypadá to, že Brutus přežije nás všecky!“ Opět se potvrzuje stará známá pravda, že Brutus milují jak jejich letití posluchači tak i vnuci či dokonce i pravnuci.

Známý brutusácký autobus vyplivl ze svých útrob techniku i muzikanty. Mezi lidmi uvnitř a vně hospůdky pobíhal a organizoval její provozovatel Zdeněk Musil: „Brutus je tady poprvé. Bylo to moje přání přivést je sem a udělat něco jiného než je běžné. Je pravda, že mám z toho trochu obavu, ale myslím, že je to trochu taková sázka do loterie, kolik vlastně dneska přijde lidí. Může jich přijít dvě stovky nebo tisíc. Dnešní večer je takový dárek pro moji přítelkyni Ladu, která je Brutusem doslova odkojena.“

Po řádném ozvučení rozehřála čekající osazenstvo Rozvědčíku nejprve rakovnická předkapela The Undertakers - rakovnický coverband ze šedesátých - se zpěvákem Vláďou Tučkem a dalšími hudebními matadory - kytaristou Jirkou Báčou a Mildou Černým nebo další hudební legendou - basistou a zpěvákem Vlastíkem Benešem. Na pódiu zazněly známé pecky z let šedesátých.

Pak už nastala tma i atmosféra začala pomalu příjemně houstnout. Kolem Rozvědčíku se už houfovalo několik stovek tance chtivých fanoušků.

Saša Pleska, frontmen kapely Brutus dostal příležitost podepsat se do vzácné kroniky hospůdky U Rozvědčíka, kterou přinesla příbuzná majitelů Marcela Šímová. Nutno říci, že tak učinil s patřičným respektem. Po něm se pera chopili i ostatní členové kapely, mimo jiné Honza Monhart, Václav Košař, Milan Křižanovský, Franta Matějovský, Vladimír Hasal a Pavel Fišar.

Taneční parket se mezitím postupně zaplňoval. „Mám takové příjemné mrazení,“ smály se Evča s Monikou. Jejich modré oči upřeně popoháněly Plesku, aby už konečně proboha hrábl do kláves! Když ten moment konečně nastal, přišel ten skutečný, avizovaný fičák! Hrálo se, tančilo a pilo takřka bez přestávky.

Saša večer proložil krátkými okamžiky svých nesmrtelných vzpomínek a zážitků a svým legendárním: "Ou jé!!!"

Přestože Brutus přišly podpořil stovky lidí, nevznikl za celý večer jediný větší problém. Potvrdilo se rčení z webových stránek restaurace Rozvědčík, že jeho kapacita je omezeně neomezená.