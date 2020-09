Na dvorku Roubenky, stejně jako u Sisyfa zní od rána živá hudba a nechybí ani divadlo. V Roubence se konají komentované prohlídky s Romanem Hartlem výstavy Karel Burian v obrazech. Před Roubenkou je až do neděle k vidění další výstava žáků ZUŠ - Doba koronavirová.

Množství stánků je také na Husově náměstí, kde nechybí ani atrakce či výstava Fotoklubu Amfora. V gymnáziu si lidé mohou tradičně prohlédnout výstavu kaktusů. Výstavy jsou ovšem i na jiných místech. V letním kině se v sobotu od 16:30 představí pětice kapel. Postupně vystoupí Coffee to Help, Crazy Dogs, Wanastovi Vjecy revival, O5 a Radeček a hlavní host večera – UDG. V neděli dopoledne zde vystoupí Krajanka. Rakovnické posvícení rovněž doplňuje několik soutěží, a to například v parku či u MC Paleček.

Program Rakovnického posvícení:



Pro děti a rodiny

Sobota a neděle od 9 do 16 – Medové posvícení – soutěže, ukázky včelařství a vyprávění o opylovatelích

Sobota od 9 do 17 – Den otevřených dveří DDM Rakovník – Čermákovy sady

Sobota od 10 do 12 – Hurá do školy – soutěže a hry v Čermákových sadech

Sobota od 10 do 16 – Recyklohrátky u MC Paleček



Letní kino

Sobota

Od 16:30 Coffee to Help

Od 1800 Crazy Dogs

Od 19:30 Wanastowi Vjecy Revival

Od 21:00 O5 a Radeček

Od 22:30 UDG

Neděle

Od 11:00 Krajanka



Posvícení na ulici:



Sobota

U Sisyfa

Od 10:00 Jiří Štraub – kytara zpěv

Od 11:00 Šoury Roury – folk

Od 12:00 Viktorka Zimmermanová a Radka Dědičová – pop, swing, blues, rock

Od 13:00 Pětičlenné Trio



Roubenka

Od 10:00, 13:00 Komentovaná prohlídka výstavy Karel Burian v obrazech s Romanem Hartlem



Dvorek Roubenky

Od 10:00 Divadélko Před Branou – O zlaté rybce

Od 13:00 Divadélko před Branou – Jak si Jíra z Roztok hrad Krakovec vystavět nechal a přitom peklo s nebem o jeho duši bojovalo

Od 14:00 Blues Hoppers – acoustic blues

Od 15:00 MP5 a spol. - folk a country

Od 16:00 Viktora Zimmermanová a Radka Dědičová



Výstavy

Pátek 14 -17, sobota a neděle 9-17 – 47. Výstava kaktusů a jiných sukulentů v GZW Rakovník

Sobota 8 – 12 – Výstava Na provázku před radnicí

Sobota – neděle 9-17 – Den otevřených dveří Botanické zahrady, Výstava exotického ptactva

Sobota 9-17, neděle 9-16 – Výstava exotického ptactva a kanárů – Klub DDM

Sobota 8-17, neděle 8-16 – Posvícenská výstava králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a morčat – ZO Českého svazu chovatelů