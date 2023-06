Milovníci knih se sešli v Domě osvěty. Uskutečnil se zde veletrh Knižní radost

/VIDEO, FOTOGALERIE/ V rakovnickém Domě osvěty se v pátek 9. června sešli všichni milovníci knih. Uskutečnil se zde totiž první prodejní veletrh knih s názvem Knižní radost a dobrou zprávou je, že ti, co nestihli dorazit v pátek, mají ještě jednu možnost v sobotu, a to až do 17 hodin.

Veletrh knih Knižní radost v rakovnickém Domě osvěty. | Video: Deník/Josef Rod