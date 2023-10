V Rakovníku už jste v minulosti vystupovala. Bylo to ve staré sportovní hale. Vzpomínáte si ještě na toto vystoupení? To je už ale hodně dlouho, proto jsem ráda, že se k vám zase vracím.

Jak se těšíte na váš říjnový koncert v Rakovníku?

To si pište, že se těším. Je to právě po dlouhé době a doufám, že svými písničkami udělám posluchačům radost.

Jak se vám obecně líbí Rakovník, případně i Rakovnicko? Mám dojem, že jste poměrně nedávno vystupovala například na Křivoklátě. Zavítáte do tohoto kraje třeba občas jen na výlet?

Líbí se mi! Trávím na Rakovnicku čas spíš pracovně, ale příroda je tu vážně nádherná.

Rakovník je pyšný na svoji pivní historii. Máte ráda pivo? Ochutnala jste i to rakovnické?

Právě při tomto rozhovoru pivo piju (smích), jsme na obědě a když je více mastné jídlo, tak je to ta nejideálnější volba k tomu. Dokonce se říkává, že pivo je strašně blahodárné na hlasivky, takže hurá! Těším se, že ho po koncertě v pátek ochutnám.

Budou se moci Rakovničané těšit na průřez Vaší tvorbou od 60. let až po současnost? Zazní všechny vaše hity?

Zazní nejen ty známé, ale ráda představím i novou tvorbu. Bude to takový průřez od A do Z. Celý koncert je taková retrospektiva, takže procházím všemi léty. Doufám, že vám se svojí kapelou Charlie Band zpříjemníme sobotní večer.

V roce 1965, když jste byla ještě na začátku hudební kariéry, jste dosáhla zisku Zlatého slavíka, historicky druhého mezi zpěvačkami po Evě Pilarové. Jak na tehdejší úspěch zpětně vzpomínáte?

Ráda. Tahle anketa se sice za ta léta hodně změnila, ale v té době to bylo hodně jiné a korektní.

Za dva a půl měsíce tu budou Vánoce a k nim již tradičně patří pohádka Šíleně smutná princezna. Vzpomenete si ještě na její natáčení a díváte se na ni, pokud běží v televizi?

Vzpomenu, to je jasné. Mám na ni nádherné vzpomínky a ještě mě doopravdy neomrzela. Báječní herci a prostředí, na které nejde zapomenout. Někdy to natáčení bylo náročné, protože jsme se přemisťovali z různých lokací, s Vaškem jsme dokonce i létali letadlem, no byly to krásné časy. Byli jsme mladí a krásní. (smích)

Občas se na internetu objevují vtipy na vaši uměleckou dlouhověkost, vadí vám nebo je berete s nadhledem?

Já jim hlavně přeji, aby se dožili toho, co já (smích). Nevadí mi to a hlavně jsem ráda, že pokud tedy nepadám ze schodů, tak se těším silnému zdraví. Pohoda, hlasivky fungují, tělo se pohybuje, takže je to zatím všechno dobré.