V mansardě je již od začátku prosince k vidění tradiční bienále neprofesionálních výtvarníků regionu s názvem Rakovnická mansarda. Koná se již potřinácté. Přehlídka každé dva roky prezentuje výtvarná díla regionálních autorů v různých uměleckých formách i technikách od maleb přes grafiky, dřevěné i keramické plastiky k fotografiím. Tradice této souborné regionální výstavy sahá až do předválečného období, kdy spolu s Rakovnickým salonem, prezentujícím díla profesionálů, významně obohacovala kulturní dění v regionu. Výstava končí 16. ledna.

To výstava rakovnického keramika Václava Vágnera, která se nachází o dvě patra níže v Petrovcově výstavní síni potrvá do 23. ledna. Rakovnický rodák léta pracoval v Rakovnickým keramických závodech a své zkušenosti využívá při volné tvorbě užitné a ozdobné keramiky a při restaurátorských pracích na mnoha historických objektech v republice. Na výstavě jsou prezentovány práce posledních let jeho tvorby.