Od vzniku Československa v roce 1918 až do současnosti se na Pražském hradě vystřídalo 11 prezidentů a nyní nás čeká volba dvanáctého.

Obrazem: Dětský karneval s Lentilkami uchvátil v Rakovníku všechny generace

"Je zde vystavena i Ústava České republiky, do které mohou návštěvníci nahlédnout. Najdete zde i citáty jednotlivých prezidentů, které stojí za zamyšlení. Výstavu navštěvují studenti a školy, s dětmi si povídám a snažím se, aby přemýšlely o minulé i současné době. Aby si uvědomily, jaké vlastnosti a priority by měl mít člověk, který nás všechny prezentuje. Je to velmi potřeba", sdělila pracovnice Roubenky, Jana Procházková.

Výstavu je možné navštívit do 5. března.

Lenka Rodová