Akci odstartovala úvodním proslovem moderátorka Marcela Škábová Tomčíková. K vidění zde bylo mnoho kulinářských zážitků – jako marinované vepřové steaky, Tex – mex – vege tacos – zapečené tortilly se sýrem, bramborovo – houbový krém a mnoho dalších pokrmů.

Mezi soutěžícími se představil také vítěz televizní soutěže MasterChef Roman Staša a vítěz Olympiády ve Stuttgartu Vojta Petržela – vyřezávání do ovoce.

Kromě zajímavostí ze světa gastronomie, akci doprovázely různé zábavné a vědomostní soutěže.

Foodfestival zhodnotil pořadatel akce Jan Šulc: „Tuto akci jsme připravovali více než půl roku a letos jsme měli trochu komplikace, co se týče kuchařů. Ale nakonec se nám podařilo dát to nějak dohromady. Když se podívám, jak to celé proběhlo, tak musím zaklepat na všechny zuby, že nám přálo počasí. Letos jsme to navíc rozšířili do zadního areálu, přidali jsme další stage s workshopy. Celkově zde bylo v porovnání s minulým rokem více stánkařů. Osobně jsem moc rád, že lidi takovéto akce baví a chodí na ně. A protože v Rakovníku podobné akce nejsou, tak dorazili v hojném počtu. Pevně věřím, že příští rok se nám tuto akci povede zopakovat potřetí,“ hodnotil kladně Papůfest Honza Šulc.

Pořadatelem celé akce byl právě Honza Šulc ve spolupráci s provozovatelem Tyršova koupaliště Romanem Jaškem.

David Šrédl