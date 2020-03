Vláda České republiky od úterního večera plošně zakázala konání všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob. Toto nařízení se dotkne i řady březnových akcí na Rakovnicku, především pak v kulturních centrech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tereza Černá

Vůbec nejcitelněji zasáhne nařízení vlády Kulturní centrum Rakovník. V pátek 13. března se zde měl uskutečnit Maturitní ples SPŠ Rakovník – tříd C4 a S4 a ve stejný den v Domě osvěty koncert čtveřice punkrockových kapel - Totálního nasazení, The Fialky, Nežfaleš a Dilema in Cinema. „Zřejmě celou březnovou část turné přesuneme. Uvidíme, kolik koncertů nám to zasáhne, momentálně jednáme o náhradních termínech. Každopádně v této sestavě koncerty určitě nahradíme," ujišťuje frontman Totálního Nasazení Svatopluk Šváb.