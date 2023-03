V Tylově divadle v Rakovníku jste měli nedávno oficiální focení pro vaši novou show Vzhůru za hvězdami, kterou zde divákům předvedete v dubnu. V Rakovníku se cítíte dobře? Během roku děláme pravidelně dvě show, jednu podzimní a jednu jarní a vždy máme slavnostní premiéru. Letošní premiéra se uskuteční v Nymburce (23.3.), a pak to rozbalíme i v Rakovníku, kam se vracíme moc rádi. Máme tu stabilní základnu, je zde úžasné přátelské prostředí a vždy se sem moc těšíme, protože rakovnické publikum je úžasně vstřícné, ale zároveň náročné. Neprominou nám lajdáctví. Vyžaduje to vždy plné soustředění a nutnost být dobrý, což si myslím by mělo být krédo všech umělců, kteří šlapou na prknech. co znamenají svět.

Kolik představení ročně máte?

Na jednu show připadá mezi 60 až 70 štacemi, záleží na období. Před Vánoci je to vždy vytíženější než v létě, mezi červnem a zářím, což jsou většinou plonkové měsíce. Záleží také na tom, kde všude jsme pozváni. Jsme i na různých soukromých párty, to jsou takzvané akce na klíč, tedy syntézy čísel z různých show, které jsme již hráli, ale jsou i inovované. Je to zkrátka specificky poskládané.

Jak byste vaše představení popsal?

Jedná se o travesti divadelní představení, které je koncipováno tak, aby to byla příběhově a tematicky laděná show. Představení, které směřuje odněkud někam. Aby to mělo nějakou genezi, vývoj i pro diváka, aby to nebylo pouze jedno číslo. Konkrétně v nové show Vzhůru za hvězdami se budeme snažit propojit dvě krásné možnosti, co tento název v sobě skýtá. Tedy diváci, račte s námi za hvězdami stříbrného plátna a pop music, a za hvězdami jakožto neorganickými hmotami – tedy hvězdami na obloze. Takže do toho zamotáme jak kosmos, tak i populární hvězdy showbyznysu.

Travesti skupina Screamers má Rakovník velmi ráda a často se sem vrací.Zdroj: Deník/Josef Rod

V Rakovníku jste byli již mnohokrát, naposledy jste měli vystoupit v době covidu, avšak vystoupení bylo několikrát posunuto na březen loňského roku. Tehdy jste již vystoupili i s rakovnickým rodákem Lukášem Záblockým.

Ano, vrátili jsme se sem po covidu se show Nestůj a pojď. Tehdy nás postihla ztráta, kdy jeden kolegů to z důvodu nemoci musel vzdát a přerušit kariéru. A právě zde jsme našli nového člena – rakovnické štěstí mu říkáme. Osud nám přihrál do cesty fantastického člověka, především přítele a kamaráda, což je vždycky důležité. Když není pohoda v šatně, nemůže být markantní pohoda ani na jevišti a je to jen přetvářka, kterou divák dřív či později odhalí. Když vám to klape v šatně, skvěle vám to klape i na jevišti. My to štěstí měli, získali svým způsobem pole neorané, protože v tomto odvětví ještě nikdy nepůsobil. O to bylo lepší vzít si hrubý neotesaný kámen a nějakou krásnou sochu z něj vytvarovat a pevně věřím, že se nám to daří. A mohou to potvrdit i zasvěcenější, kteří ho znají od dětského věku.

Kolik členů nyní tvoří vás soubor?

Aktuálně nás je pět. Pátým členem je Kristián Vilím, který je zároveň šéftechnikem, ale i účinkujícím na jevišti. Jsme schopni v pěti působit na jevišti a v pěti i mimo. V zázemí je důležitá vzájemná výpomoc, nikdo na nic není sám, všichni vše dělají rovným dílem. Faktem je, že je potřeba, aby na show byl člověk vždy kompetentní, který ví, co má dělat, protože se ji snažíme mít vždy propracovanou. Ať už po stránce dramaturgicko-režijní, tedy obsahové představení, tak i po stránce zvukové, světelné, aby ta kompozice byla ve výsledném dojmu pro diváka co nejpestrobarevnější. V tom je dobrý právě Kristián Vilím.

Pamatuje ještě někdo původní Screamers?

Nejstarším pamětníkem je Lukáš Vyvlečka, šéf skupiny, který ji zakládal spolu s Ladislavem Černým. Oni dostali tuto show do divadel, obráželi s ní republiku a dali veřejnosti na vědomí, co to je travesti divadelní show. Velice krátce na to přibyl Serhiy Fedyshyn. Tito dva jsou tedy nejstarší. Ale to tam prosím nepište, jinak to s nimi po zbytek sezony bude k nevydržení (smích).

A jak dlouho jste ve Screamers vy?

Ještě tu budu asi tak týden. Vlastně vy se ptáte na to, jak dlouho jsem ve skupině. Kroutím třetí rok, ale známe se přes patnáct let. Tak dlouho jsme v přátelském úzkém spojení. Poté co Láďa Černý, předchozí moderátor, odešel po letech skvělé služby na odpočinek a zasloužený důchod, oslovil mě Lukáš Vyvlečka, jestli bych štafetu moderátora nepřebral.

Už jste na sebe vzal i dámský kostým?

Do ženských hadrů jsme to zkusili, domluvili jsme se, že až bude potřeba vystrašit děti, že v tom budeme pokračovat. Jinak jsem ale zůstal věrný tomu, aby byl ve skupině zastoupený muž – moderátor, jehož role zůstává neměnná. Převlékám se jen jednou ročně na silvestra, aby byla větší legrace.