/VIDEO/ Kapela Fret z Rakovnicka zvítězila v letošním, již 18. ročníku Středočeské Skutečné ligy. Jedná se o talentovou soutěž v živém hraní pro začínající či zatím neobjevené kapely hrající v rockových mantinelech. Za svůj úspěch Fret získala mimo jiné i možnost nahrávání ve špičkovém studiu.

Finálový koncert Skutečné ligy se uskutečnil v kladenském domě kultury. | Foto: Skutečná liga

Finálový koncert Skutečné ligy se uskutečnil v kladenském domě kultury. Kapela Fret zaujala porotu složenou z dvanácti zkušených hudebníků a producentů celkovým „jiskrným“ projevem.

„Kapela Fret staví na neskutečné energii frontmana, skvělé hře prvního kytaristy, na úžasném tlaku, který vytváří souhra výborného bubeníka i basáka a skvělá sehranost všech muzikantů. Během jejich vystoupení se člověk opravdu nenudí. Zpracování hudebních i myšlenkových nápadů je velice zajímavé a skvělý kytarista v člověku rozproudí krev,“ zhodnotil vítěze jeden z porotců Skutečné ligy, multiinstrumentalista a člen kapely GPS Mick Svoboda.

Zdroj: Youtube

Ceny v podobě natočení videoklipu v produkci agentury N.S.E.F., nahrávání ve studiu Royal Records, výroby nosičů LP či CD včetně obalu od GZ MEDIA a další ceny předala vítezům středočeská hejtmanka Petra Pecková.

„Šli jsme do soutěže hlavně kvůli možnosti se ukázat venku a představit náš ‚vesnickej Hollywood‘ i kousek dál od rodné vísky. To, že to nakonec vyhrajeme, jsme fakt nečekali a máme z toho obrovskou radost! Děkujeme všem porotcům, rodině, kamarádům a lidem co nás přišli podpořit. Splnili jste tím čtyřem klukům z vesnice jejich rockovej sen. Věříme, že nám Skutečná liga přinese možnost získat nějakou spolupráci, agenturní zastoupení nebo manažera,“ říkají vítězní hudebníci a dodávají: „Muzika musí hlavně bavit, jak kapelu, tak lidi. Vzájemný přenos energie musí být, jinak to nemá smysl. Keep the Rock ON!“

Kytarista kapely Luděk Sýkora získal také titul Kytarista roku.