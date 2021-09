Výstava připomíná právě jeho výtvarnou tvorbu. Věnoval se jí od útlého mládí, takže na výstavě jsou k vidění i jeho nezralá dílka, ve kterých se ale už objevují témata, která v dalších letech rozvíjel. Většina jeho obrazů vyniká diváckou srozumitelností a často i humorným sdělením. Přesto mezi nimi najdeme i takové, v nichž autor zachycuje své vnitřní prožitky v některých svých nelehkých životních obdobích. Jeho díla bude možné v Samsonu spatřit do 19. listopadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.