V ceně vstupenky bylo i jejich CD, které si každý návštěvník odnesl domů. Z atmosféry večera, zaujetí muzikantů i nadšení fanoušků bylo znát, že to Smečka dělá dobře a nelze jí přát nic jiného, než aby pokračovala ve stejném směru.

Výborná muzika vylákala fanoušky i na parket a každá písnička byla odměněna velkým potleskem. Trio hudebníků (dříve Zoliho smečka) ve složení Zoltán Kilácsko, Šimon Polan a Jiří Bořánek tím současně oslavilo pět let své existence.

V rakovnickém Domě dětí a mládeže se v sobotu večer křtilo nové EP rakovnické blues rockové skupiny Smečka. Nahrávku pokřtil známý hudebník Michal Šindelář (ex-Katapult), syn baskytaristy Jiřího "Dědka" Šindeláře, a tak se návštěvníci dočkali vedle vlastních písní i cover verzí od Smečky i hitů od Katapultu. Sálem zněla nostalgie a nálada byla skvělá, neformální. Smečka to s přibývajícím večerem rozjížděla víc a víc.

