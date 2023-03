/FOTOGALERIE/ Od konce února je v Galerii Samson Cafeé k vidění prodejní výstava rakovnické rodačky Martiny Kulaté s názvem Cesta za snem. Martina Kulatá kreslí již od dětství, přestože kresbu ani malbu nikdy nestudovala. Poslední dva roky se věnuje malbě akrylovými barvami na malířské plátno.

V galerii Samson Cafeé v Rakovníku je k vidění výstava rakovnické rodačky Martiny Kulaté s názvem Cesta za snem. | Foto: Lenka Rodová

Na výstavě jsou zastoupeny obrazy z počátků její tvorby i z poslední doby. Vloni poprvé vystavovala na festivalu Jes-Fest v Jesenici a poté v Pavlíkově na městském úřadě.

Již při vstupu do galerie se návštěvníci ponoří do snového světa, o čemž svědčí i názvy obrazů například Sny, Počkej na mě, Modrozem, S tebou až na kraj světa. A že se líbí, dokládá i to, že většina je již zamluvených.

Výstavu svých děl Martina Kulatá doplnila i dvěma obrazy své malé dcery. Přijít se potěšit, či si nějaký obraz koupit mohou návštěvníci do 7. dubna, kdy výstava končí.

Lenka Rodová