Tradiční soutěž se po roční přestávce vrátila svým šestadvacátým ročníkem v plné síle. To dokazuje zejména vysoký počet přihlášených prací. Do čtyř věkových kategorií bylo přihlášeno celkem 355 obrázků různých výtvarných technik. Hodnotící porota sestavená ze zaměstnanců galerie Markéty Kolářové, Lady Macháčkové, Tomáše Kadluse a ředitele Václava Zoubka tak neměla vůbec lehký úkol. Možná proto si v jednotlivých kategoriích nevystačila pouze se třemi diplomy a udělila ve všech kategoriích i čestná uznání.

Předáním diplomů vítězům byla zároveň zahájena výstava výběru 104 obrázků, mezi kterými samozřejmě nechybí ani ty oceněné. Ve Výstavní síni na radnici jsou k vidění do neděle 26. června. Přihlášené nevystavené obrázky se mohou vyzvednout už nyní. Vystavené samozřejmě až po skončení výstavy.

Ceny do soutěže dodaly firmy Nábytek J+J Zoubkovi a Varia. Výchovně vzdělávací činnost galerie je podpořena grantem města Rakovníka.

Výsledková listina

I. kategorie, 109 přihlášených prací

1. místo, Martin Tallián, MŠ Klicperova Rakovník, 6 let

2. místo, Patrik Blaheta, MŠ Klicperova Rakovník, 6 let

3. místo, Nella Ágnes Kuncová, MŠ v Lukách Rakovník, 6 let

Čestné uznání: Pavel Nedelský, MŠ Klicperova Rakovník, 6 let a Václav Baudyš, Kreativní kroužek Agátka, 6 let

II. kategorie, 142 přihlášených prací

1. místo, Petr Vostrý, ZUŠ Rakovník, 11 let

2. místo, Adéla Bretšnajderová, ZUŠ Rakovník, 11 let

3. místo, Kryštof Libovický, Výtvarný kroužek Barvínek, 6 let,

Čestné uznání: Kateřina Treglerová, ZŠ a MŠ Chrášťany, 10 let, Jonáš Kejla, ZŠ a MŠ Chrášťany, 10 let a Beáta Grmelová, ZUŠ Rakovník, 10 let

III. Kategorie, 85 přihlášených prací

1. místo, Robin Šik, 1. ZŠ Rakovník, 7. A

2. místo, Amálie Korfová, 3. ZŠ Rakovník, 14 let

3. místo, Zdeněk Netrh, 1. ZŠ Rakovník, 7. B

Čestná uznání: Oleksandra Dudnyk, 1. ZŠ Rakovník, 7. A a Alžběta Nedbalová, Výtvarný kroužek Barvínek, Roztoky, 14 let

IV. kategorie, 19 přihlášených prací

1. místo, Klára Voříšková, GZW Rakovník, 18 let

2. místo, Anna Rajská, ZUŠ Rakovník, 18 let

3. místo, Dominik Barčot, GZW Rakovník, C1B

Čestná uznání: Jaroslava Pitařová, Rakovník, 56 let a Tomáš Gebhart, GZW Rakovník, C1B

Dalibor Blažek