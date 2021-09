Nejbližší akcí, která určena dětem, se ve středu stane celodenní loutkový minifestival v Muzeu Českého krasu v Berouně nazvaný Loutkové hrátky za muzejními vrátky. Dopoledne jsou očekávány hlavně školní výpravy, odpoledne se mohou přijít podívat rodiny s dětmi. Od 13.30 je na programu Legenda o Sv. Václavovi a v 15.30 následuje Nejvzácnější věc pod sluncem. Po celý den budou navíc v provozu tvořivé dílny se Zorou Velkovou a loutkoviště neboli „loutkové hřiště“, které autorka konceptu Táňa Švehlová přiblížila jako „otevřenou hru pro všechny děti s fantazií i rodiče bez ní“.

Čtvrteční podvečer bude na zámku v Mladé Boleslavi, kde sídlí Muzeum Mladoboleslavska, patřit hlavně literatuře. Pozvánka zní: Podvečerní čtení s Filipem Tomsou/Markem Němcem. Shodné místo, čas i program pak bude aktuální ještě v příštím týdnu: ve čtvrtek 23. září.

Pak už se program kulturního léta dostane do sobotní cílové rovinky. Na 25. září jsou připraveny pozvánky do Nymburka, na Příbramsko a opět do berounského muzea. Tam jsou na 8.00, 10.15 a 12.30 zváni zájemci o minerály, na něž však nečeká jen prohlídka muzejních expozic. Zdarma bude možné zhlédnout i jinak nepřístupný lom Čertovy schody, a to s odborným komentářem, a ještě si užít netradiční prohlídku Koněpruských jeskyní. Pomýšlet na tento program je třeba už s předstihem – nezbytná je totiž telefonické rezervace účasti; jednotlivé skupiny nemohou mít více než 40 účastníků.

Takzvané nymburské Benátky se stanou dějištěm celodenního programu nazvaného Múzy na Valech, jehož první ročník bude multižánrovým tržištěm umění. V části ulic Malé valy, Jízdecká a v bezprostředním okolí zazní ledacos od flašinetu po beatbox, divadlo sehrají amatéři i profesionálové, své umění předvedou i tanečníci nebo akrobati. Dojde však třeba také na skládání origami nebo výstavu historických panenek. Čistě na dospělé návštěvníky pak bude zaměřen nejenom večerní program, ale také nabídka burčáku hned z několika vinařských oblastí.

V Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše se tečkou za programem Středočeského kulturního léta od 17 hodin stane pátý díl cyklu Jak vzniká divadelní hra. Pražští divadelníci přiblíží Čapkovu hru Loupežník, přičemž se chystají nejenom ukázky z inscenace, ale i rozhovor s jejím režisérem Tomášem Töpferem. Již předtím je odpoledne ohlášen křest brožury o Čapkovi Zamilovaný rebel.