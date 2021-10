Velmi aktivní formace rakovnické základní umělecké školy The Smallpeople pokračuje v koncertování i na podzim. Tentokrát skupina vystoupila v Kulturním centru Rakovník, kde pokřtila CD s názvem Potvory 21. Jedná se o reedici staršího alba Potvory z roku 2013. CD je obohaceno o dvě nové autorské písně Čepice a Lenochod, ke kterým kapela představila i videoklipy.

The Smallpeople pokřtili v rakovnickém Kulturním centru CD Potvory. | Foto: Deník/Josef Rod

V kulturním domě zazněly i další starší písně této oblíbené školní formace, osvědčené hity, ale třeba i The Guns of Brixton od legendární britské punkrockové formace The Clash, kterou zatím lidé v jejich podání ještě neslyšeli.