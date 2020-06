Kastelán Křivoklátu Petr Slabý připomněl, že návštěvnost státního hradu byla po znovuotevření o poznání nižší, než v předchozích letech „Omezení nás velmi poškodila a návštěvnický provoz byl minimální, protože nám to pravidla zkrátka nedovolila. Počet návštěvníků na prohlídce byl totiž striktně omezen,“ vysvětluje Petr Slabý, podle něhož bylo navíc velmi vyčerpávající provádění v rouškách. „Zatím jsme prováděli řetězově, každý průvodce byl určený na jiný úsek a návštěvníky si mezi sebou předávali, přesto nemohli podávat obvyklý výkon. Bylo to velmi omezující,“ vypráví kastelán. „Tuto formu jsme teď navíc museli zrušit, protože kapacita nestačí. Musíme provádět častěji než jednou za hodinu, víkendové prohlídky jsou zcela vyprodané a předpokládám, že tomu tak bude i nadále,“ myslí si Petr Slabý.

Vzhledem k velkým finančních výpadkům neplánují na hradě v létě žádné větší opravy. „Navíc nic většího u nás na letošní sezonu ani naplánováno nebylo,“ doplňuje kastelán.

Hned v prvním červencovém víkendu Křivoklát přivítá návštěvníky Malými hradními slavnostmi. „Je to taková obdoba Velikonoc. Bude to trošku menší, ale ve stejném duchu. Slavnosti jsou takovou náplastí pro všechny návštěvníky, kteří se těšili na Velikonoce, které nemohly proběhnout,“ vysvětluje Slabý. Vedle pravidelných scénických prohlídek a sokolnických ukázek bude další červencovou akcí na hradě koncert skupiny Nezmaři, a to v pátek 10. července. O dva týdny později zde vystoupí skupina Keks.

Na hradě Krakovec se prakticky ve stejném termínu, jako jsou Malé hradní slavnosti, uskuteční tradiční Husovy slavnosti, které každoročně lákají do hradu i podhradí davy návštěvníků. Letos budou dvoudenní, tedy 4. a 5. července a na své si přijdou děti i dospělí. „Uvidíme, kolik lidí letos přijde, vše je otevřené. Osobu mistra Jana Husa si každopádně stojí za to připomenout nehledě na to, zda tu byl či nikoliv. Někdo se ptá, proč bohoslužba není šestého července. Za prvé je to více než sto let zaběhlá tradice a navíc v tento den je už tak hodně oslav, jež si připomínají tuto osobnost, ať už v Betlémské kapli, nebo jinde,“ vysvětluje kastelán Jiří Sobek.

Až od července bude v běžném v provozu také Hamousův statek ve Zbečně. „Akorát jsem pro letošek vypustil sobotní pečení chleba, jinak otevírací hodiny zůstávají takové, jako vloni,“ poukazuje správce objektu Luboš Vokoun.

Ten v letošním létě očekává slabší návštěvnost, a to i díky uzavřené silnici mezi Sýkořicemi a Zbečnem. „To je pro nás výrazným omezením návštěvnického provozu, protože budeme ve slepé ulici a lidé sem mohou přijet jen z Křivoklátu nebo z Újezdu,“ uvědomuje si Vokoun.