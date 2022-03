Časomíra, naučné panely i nová zastávka: lidé si zvolí mezi třemi projekty

Na rozděleném pódiu vystoupilo do 15 hodin celkem 14 regionálních kapel, konkrétně Šoury roury, Call, Blues Hoppers, Juniors, Sestra, Hradní duo, Zima, Coffee To Help, Last moment, Rock Slaves, Cruel Jokers, 2ND, Nový Rock a Mentol. Koncertem provázel moderátor Ondřej Lechnýř.

"Chtěl bych poděkovat všem, kteří akci podpořili, ať už tím, že přišli, nebo si zakoupili virtuální vstupenku. Děkuji také všem, kteří se na uspořádání akce podíleli a samozřejmě i všem vystupujícím," pronesl dramaturg Kulturního centra Rakovník Tomáš Karel.