„Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ musí obhájit své právo na existenci tím, co umí a dokáže. Přísné nároky kladl na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto kupříkladu na českou otázku nahlížel v kontextu mezinárodního dění a činil ji nedílnou součástí evropského vývoje. Byl českým vlastencem, a přitom Evropanem. Prezidentskému úřadu vtiskl neobyčejnou vážnost a důstojnost, ze které těží jeho následovníci dodnes.“

V Petrovcově síni rakovnického muzea byla slavnostně zahájena výstava TGM to nikdy nebude mít lehké. | Foto: Deník/Josef Rod

/FOTOGALERIE/ TGM to nikdy nebude mít lehké. Tak zní název výstavy, která byla zahájena ve čtvrtek odpoledne v Petrovcově síni Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku. Výstavu, která bude k vidění do 14. listopadu připravil Zdeněk Hazdra z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.