Vánoční AGÁTKA nadchla stovky návštěvníků

/FOTOGALERIE/ Adventní podvečer patřil v historické části rakovnického Domu osvěty už tradiční výstavě s programem Vánoce s AGÁTKOU, která tentokrát nabídla v nápadité expozici všechno to, co děti i dospělí vytvořili od září do prosince 2019. Navíc na malé návštěvníky čekalo i překvapení.

Výstava Vánoce s AGÁTKOU v historické části rakovnického Domu osvěty. | Foto: Miroslav Koloc