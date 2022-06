Po úvodní scénce mladá dvojice předvedla světoznámou skladbu The Entertainer od Scotta Joplina. Objevila se například ve snímku Podraz.

OBRAZEM: Žáci novostrašecké ZUŠky předvedli svůj um v rámci jarního koncertu

„Toto vystoupení jsme trénovali asi měsíc šest dní v týdnu. Kromě toho moje dcera Lilinka měla už vystoupení s komickými prvky – čtyřručku s Martinem Andraščíkem, dalším mým žákem. Upravila jsem jim takto například Bugatti step od Jaroslava Ježka nebo Believer od Imagine Dragons,“ popsala učitelka rakovnické ZUŠky, která pro talentovanou dvojici plánuje další hudební kousek s humornou vložkou.

Její dcera Liliana chodí do základní umělecké školy do přípravného studia, kde se učí také na flétnu a trombon. Nejvíce ji ovšem baví právě hra na klavír. „Učím se na něj od pěti let. Maminka vystupuje jako klavíristka a zpěvačka na koncertech, a tak to začalo bavit i mě. I když se občas musím nechat přemlouvat,“ přiznává s úsměvem sedmiletá Lilinka.

Malí hudebníci bodují na soutěžích

Ta převedla svůj talent už při nedávné pěvecké soutěží Rakovnický slavíček, kde vyhrála ve své kategorii a rovněž i tam přítomné pobavila komediální vložkou. „Herecké výstupy začala mít Lili asi už od dvou nebo tří let. Všichni se hrozně smáli, ale ona zůstala vážná,“ vzpomíná maminka.

Lili hraje několik měsíců také v začínající kapele Wet dog. A i její parťák Ondra je členem hudebního uskupení, a to The Smallpeople. Oblíbení „Smolíci“ uspěli nedávno ve středočeské Skutečné lize, kde triumfovali ve své kategorii.

PODÍVEJTE SE: The Smallpeople rozezněli Čermákovy sady v Rakovníku

„Do hudebky chodím asi čtyři roky, předtím jsem hrával na zobcovou flétnu a poslední tři roky hraji na klarinet. Ve Smallpeople se mi moc líbí, i když mám někdy trému. Ale hrát ve Skutečné lize byl pro mě opravdu zážitek,“ říká jedenáctiletý Ondra, který si občas poslechne rádio, ale oblíbenou kapelu či zpěváka zatím ještě nemá.

Učitelka klavíru a dlouholetá profesionální hudebnice Zuzana Dubnová se snaží jít cestou, která není v hudebce až tak obvyklá. Ale právě tyto ne úplně standardní výstupy přinesou jejím svěřencům v budoucnu úspěch.