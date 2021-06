Ač se zdá být spojení Křivoklátu a dostihu netradiční, koně na tento státní hrad patří. Emil Egon Fürstenberg, majitel zdejšího panství, stál totiž u samotného zrodu Velké pardubické, nejtěžšího překážkového dostihu v Evropě.

„Expozice není velká, ale myslím si, že informace, které bude předávat, jsou natolik zajímavé a atraktivní, že si zaslouží pozornost. Chceme, aby si lidé odnesli dobrý dojem a zapamatovali si onu souvislost, která je velmi netradiční,“ pronesl kastelán hradu Petr Slabý.

Na zahájení výstavy byla přítomna i největší autorita českého dostihové sportu, prezident Jockey Clubu Josef Bečvář. „Především chci poděkovat kastelánovi Petru Slabému, že ho napadla myšlenka, vrátit se k Velké pardubické. Myslím si, že její historie si to zaslouží,“ upozornil Bečvář.

Na vernisáži nechyběli ani tři nejznámější čeští žokejové Josef Váňa, Václav Chaloupka a Jan Faltejsek. Všichni několikanásobní vítězové Velké pardubické. Nejcennějšími kousky expozice jsou právě jejich dresy.

„Tato trojice pánů se zasloužila o to, že historie může být spojena se současností. Všichni tři dali do naší expozice autentické předměty,“ připomněl Petr Slabý. V expozici je možné zhlédnout také cenné obrazy ze začátků i pozdějších let tohoto slavného dostihu a další dobové předměty.