Divácky atraktivní výstavu lze navštívit ve Výstavních síních ve Vysoké ulici 232 Rabasovy galerie do 14. listopadu.

Sochař-kovář Petr Císařovský vystavuje v Rakovníku svou kolekci jednadvaceti Hlav a onen protiklad tvoří soubor více než devadesáti lyrických maleb jeho ženy Venduly. Na jedné straně tu tedy jsou k vidění kovové plastiky působící jasným mužským elementem a na druhé straně tu visí něžně ženské obrázky. Jak známo, protiklady se přitahují a existenčně doplňují. A tak je to i s díly manželů Císařovských, které tvoří krásnou tvůrčí symbiózu.

/VIDEO/ Co umělec, to jiný umělecký přístup. A některé tyto přístupy pak, postaveny vedle sebe, mohou působit velmi kontrastně. Podobný dojem může mít návštěvník aktuální výstavy Petra a Venduly Císařovských v rakovnické Rabasově galerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.