VIDEO: Letním kinem zněly písně od Beatles. Vystoupil i Karel Kahovec

Help, Yesterday, She loves you, Come togehter, Hey Jude, Let it Be a další klasiky zněly ve čtvrtek večer v Letním kině ve špičkovém podání kladenské formace The Beatles Revival.

V rakovnickém letním kině vystoupili The Beatles Revival a Karel Kahovec. | Video: Deník/Josef Rod