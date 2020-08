/FOTOGALERIE/ Ani menší návštěvnost (své udělalo počasí) neubrala na skvělé atmosféře třetímu ročníku hudebního festivalu v Jesenici - Jes-Fest 2014. Hudební multižánrový festival vznikl spojením dvou podobných nápadů a společného nadšení několika lidí, směřující k podpoře kultury Jesenicka. Od prvopočátku dává šanci prezentovat se regionálním, méně i více známým kapelám. Připomenout si ročník, který se konal před šesti lety, můžete díky archivu Deníku.

Festival Jes-Fest 2014 v Jesenici | Foto: Jana Elznicová

I přes tehdejší typicky aprílové počasí, kdy diváky chvílemi skrápěl déšť a chvílemi je hřálo letní slunce, si cestu do místního letního kina našly stovky fanoušků a program šlapal od rána až do pozdního večera bez větších zádrhelů. Na pódiu se postupně vystřídaly všechny kapely: Dotyky, Abalone, Manon Meurt, Helemese, No Codes Future, Z Davu, největší úspěch si odvážející Buty, Dhepo a Second Chance.