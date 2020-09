Z ARCHIVU: Slavilo se padesát let rakovnického bigbeatu

/FOTOGALERIE/ Rakovnický bigbeat slavil před devíti lety padesátiny. Gratulanti tehdy naplnili sál do posledního místečka. Ač to byli většinou dámy a pánové v nejlepších letech, pěkně to na parketě rozbalili. Zavzpomínat si na tuto akci můžete s archivem Deníku.

50 let Rock and rollu v Rakovníku | Foto: Ing. Richard Hoblík

Oslavencům v roce 2011 zahrály známé osobnosti našeho bigbeatu, například Pavel Sedláček, Pepa Pilař, Viktor Sodoma, Karel Kahovec, Jiří "Bíbr" Šimáka kapely Cadilac, Mefisto, George and Beatovens a rakovnický QR Band. Přijel nakonec i Pavel Bobek. Do síně slávy tehdy vstoupilo dvanáct rakovnických kapel, kterétu hrályv šedesátých a sedmdesátých letech. Z ARCHIVU: Na Heřmanov se na koncertě vybralo 20 tisíc korun Přečíst článek ›

