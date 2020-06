V Lužné Na Mlatě se letos v červnu přece jen uskuteční hudební festival různých žánrů. Namísto klasického Coombalu však půjde o jeho zmenšenou podobu. Coombálek, jak ho pořadatelé pro letošek nazvali, se uskuteční v sobotu 13. června od 18 hodin.

Největším tahákem Coombálku bude kapela kombinující ska a reggae Fast Food Orchestra. | Foto: archiv FFO

Celkem se na pódiu vystřídá pět vystupujících, konkrétně DJ Sedloň, Cofee to Help, Fast Food Orchestra, 7krát3 a The Atavists. „Jedeme v podobném duchu, jako každý rok. V případě posledních dvou jmenovaných kapel nabízíme něco nového, ale zároveň kvalitního. Atavists získali dvě Ceny Anděl, 7krát3 je objev letošní sezony. Zaujal tak, že začal spolupracovat i s Vladimírem 518 z legendárních PSH. Obě jména mají kvalitu a zároveň se na Rakovnicku jen tak neobjeví, protože jen málokdo je má odvahu sem pozvat,“ popisuje jeden z pořadatelů Ondřej Kinkor. Nejznámější kapelou bude Fast Food Orchestra, která vloni slavila dvacet let. „V tomto případě je to sázka na jméno,“ doplňuje Kinkor.