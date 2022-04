Že to bude stát za to, slibuje zakladatel soutěže Lukáš Fousek. „Živá vystoupení mladých hudebníků s autorskou tvorbou před porotou jsou pilířem soutěže – a všechna soutěžní kola projektu podporujícího jejich růst a motivaci se odehrávají jako otevřené koncerty přístupné zdarma široké veřejnosti. Proto si finále nenechte ujít,“ zve k výletu za zážitky.

Skutečná liga: Představujeme rakovnické uskupení The Smallpeople

„Přijďte se pobavit; podpořit hudebníky, vytvořit atmosféru. Vezměte přátele – a oslavme muziku a také fakt, že se můžeme zase bavit společně bez roušek a restrikcí,“ nabádá Fousek milovníky muziky všeho věku.

Jedno ocenění už je známé

V rámci vyvrcholení končícího ročníku se na finálovém koncertu utkají Madam Royal, Katka Rejmonová & kapela, Stoner Toad, Wotazník, Back To Roots – a vítěz juniorské kategorie The Smallpeople: originální hudební uskupení při Základní umělecké škole Rakovník. Protože klíčovým partnerem je už druhý ročník po sobě Středočeský kraj, soutěží se o cenu poroty i cenu hejtmanky. Jedno z ocenění je už známé předem: hlasování veřejnosti o nejoblíbenější začínající kapelu, uspořádané v režii kraje, vyhráli Madam Royal.

Nový ročník už je tady

Šestnáctý ročník soutěže čili Skutečná liga 2021 sice teprve vyvrcholí, realitou však už je i ročník 17. Od počátku dubna je na webu skutecnaliga.cz spuštěna registrace účastníků nového klání s rokem 2022. Už po třetí zaštiťuje tuto soutěž Středočeský kraj – a hlásit se je možné do 28. května. „Zúčastnit se může každá kapela, která nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů. Podmínkou také je, že kapela musí mít repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a být schopna zvládnout živé hraní,“ shrnul Fousek. S tím, že účast v soutěži může kapele přinést zájem širší veřejnosti, producentů i dalších odborníků v oboru, vybudovat publikum, otevřít cestu na festivaly; prostě odstartovat hudební kariéru.

Třeba dvojici českých kapel – Blitz Union (Skutečnou ligou prošli její členové s původní kapelou kapelou The Snuff) a Electric Lady – se podařilo zprostředkovat vystoupení až v USA – a dokonce v legendárním losangeleském hudebním klubu Whisky a Go Go v Západním Hollywoodu. V rámci Českého večera si tak tito muzikanti 27. března zahráli v místech, odkud v minulosti vyrazili za pozdější slávou například The Doors, System of a Down, Guns N' Roses, Linkin Park, Janis Joplin nebo Led Zeppelin. Populární jsou také výjezdy na polský Pol'and'Rock Festival (dříve Przystanek Woodstock).

Také zástupci hejtmanství ohlásili, že by byli rádi, kdyby úspěšné kapely vystupovaly na akcích pořádaných krajem i zdejšími městy. Protože se projekt se zapojením kraje ve středních Čechách ukázal jako úspěšný, objevila se myšlenka na jeho rozšíření na území celé republiky. Asociace krajů ČR ji podpořila – a nyní se vedou další jednání.

V roce 2020 se absolutním vítězem Skutečné ligy stala kapela Hrabě Monte Crazy. Juniorskou kategorii vyhrála kapela Worn Out Jacket.