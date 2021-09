Do varu dostal rakovnické publikum známý pop-folkový zpěvák Voxel. Poté se přitvrdilo. Na pódium totiž vstoupila stochovská hard rocková formace Mentol, kde hrají i dva rakovničtí kytaristé z Nového rocku.

/FOTOGALERIE/ Stovky Rakovničanů zamířily v sobotu večer po posvícenské zábavě do letního kina, kde se uskutečnil tradiční posvícenský koncert.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.