Akordeon k tangu bytostně patří, ale umí ho violoncello? Umí. To spojení je překvapivě funkční a v mistrovském ovládnutí nádherně zvukově barvité. Koneckonců za nahrávku Vivat tango, kterou Nouzovský s Horákem nahráli pro Supraphon, dostali v konkurencí nabité celosvětové soutěži od The Violoncello Foundation New York cenu za Nejlepší violoncellové CD roku 2014.

Koncerty abonentního cyklu jsou podpořeny dotací Města Rakovníka.

Autor: Dalibor Blažek