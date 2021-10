„Řekl jsem, že už filmy točit nebudu, ale lidé mi hubují a prosí, že chtějí další pohádku. Já jsem ale v lockdownu strašně zlenivěl a ze všeho nejraději se povaluji, těším se na snídani a po snídani se těším, jak si po obědě hezky zdřímnu. To je moje pracovní náplň. A také hodně čtu. Za život jsem si koupil spoustu knih s tím, že si je přečtu, až budu v důchodu. Takže si to teď velmi užívám,“ prozradil při besedě s humorem sobě vlastním Zdeněk Troška, kterého zpovídal Václav Matěj Duchek. Tradičně došlo na veselé historky z natáčení. Na závěr nechyběla autogramiáda a společné focení s filmařem.

„Pohádka do kin přišla podle plánu, vidělo ji hned sto tisíc diváků, pak ale kina zavřeli. V televizi běžela až letos v červnu a diváci ji mohou vidět i na Netflixu,“ potvrzuje režisér Zdeněk Troška.

/VIDEO/ Oblíbený režisér Zdeněk Troška přijal pozvání do základní školy ve Mšeci, kde se první říjnový pátek promítala jeho nejnovější filmová pohádka Zakleté pírko. Ta vznikla sice už v roce 2019, natáčela se i ve středních Čechách, ale kvůli pandemii covidu-19, kdy byla zavřená kina, ji na velkých plátnech od té doby příliš diváků nevidělo.

