Naopak první hudební vystoupení, které se po Novém roce bude s jistotou konat, je tradiční Vánoční koncert v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje, a to 9. ledna. „Chtěli jsme to pořádat již 26. prosince, ale rakovnický orchestr nemohl vystoupit, tak jsme koncert přesunuli. Margitu jsme přesunuli proto, že se neprodalo tolik lístků, aby se to dalo zrealizovat. S jeho manažerem jsme se domluvili o přesunutí na teplejší období, kdy už snad bude covid na ústupu,“ přiblížil ředitel KC Rakovník Jiří Karel.

Ve čtvrtek 20. ledna se uskuteční také online koncert školní kapely The Smallpeople, který bude určen rodičům. Ostatní jej budou moci zhlédnout ze svých domovů. „Již v době lockdownu jsme dělali online koncerty a nyní si to chtěly vyzkoušet i děti z hudebky. Nebylo by pro ně úplně jednoduché hrát před prázdným sálem, což si vyzkoušelo vloni i Hradní duo, takže vstup umožníme alespoň rodičům, kteří budou sedět, což pravidla umožňují,“ popsal Karel.

Vánoce středočeských hasičů: požár za půl milionu korun i 19 dopravních nehod

V lednu bude také pokračovat promítání filmů a divadelní předplatné v Tylově divadle. Návštěvnost kina sice není vzhledem k současné situaci ideální, ale najdou se i výjimky, jako třeba nový Spiderman.

Nad plesy visí otazník

Maturitní plesy se s největší pravděpodobností letos neuskuteční. Zatím jsou přeloženy všechny lednové a ty, co se měly konat na začátku února, a to na červen. „Současná opatření dovolují padesát stojících diváků, možná se to zvedne na stovku, ale minimálně do února další rozvolnění nepředpokládám. Zrušili jsme i taneční soutěž Nezbedný bakalář. S dalšími plesy ke konci zimy zatím vyčkáváme, v plánu je zatím i tradiční Ples města. Pokud se ale opatření nezmění, neuskuteční se ani tyto akce,“ konstatoval ředitel rakovnického Kulturního centra.

OBRAZEM: Bohoslužby v Rakovníku navodily příjemnou sváteční náladu

Mnoho akcí se v následujícím měsíci neuskuteční ani v Novém Strašecí. Zrušený je tradiční Běh Járy Cimrmana a zřejmě se neuskuteční ani Hod vánočním stromkem. „Pokud se opatření nezmění, tak jej zrušíme. Museli bychom kontrolovat bezinfekčnost, což při otevřeném náměstí neuděláme. A nedovedu si ani představit, abychom jej uzavřeli. S kolegyní jsme si také psali, že nejspíš přeložíme i Olympic,“ sdělila vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky Lenka Pelcová.

V lednu se tedy v novostrašeckém kulturáku uskuteční zřejmě pouze pohádka pro děti a dvě kinokavárny.