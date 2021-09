Zpěvačka Lucie Bílá vystoupila společně s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Téměř dvouhodinový emotivní koncert potěšil všechny generace. Nechyběly hity jako Dobrý kafe, Protože, Mám ráda život či Most přes minulost.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rakovničané se konečně dočkali. Dlouho očekávaný koncert mnohonásobné zlaté slavice Lucie Bílé byl kvůli epidemickým opatřením několikrát přesunut, ale ve čtvrtek 9. září to konečně vyšlo. Sál kulturního centra byl zaplněn do posledního místečka, koncert bylo totiž jen chvíli po jeho uveřejnění beznadějné vyprodán.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.