„Čtrnáct let jsem několikrát týdně pravidelně vystupovala na Staroměstském náměstí přímo naproti orloji, kde se pořádaly jazzové koncerty. Ale podnik nyní zkrachoval. Navíc se mi přerušily některé započaté projekty. Loni jsem měla příjmy desetkrát nižší než v předchozím roce, ale neměla jsem nárok na žádné kompenzace, protože mám částečný úvazek v hudebce. Přitom bylo prokazatelné, že došlo k velké ztrátě,“ upozornila Zuzana Dubnová, která je navíc samoživitelkou.

Místo aktivního koncertování se Zuzana soustředila na nahrávání desek, například nového alba Verbalia kapely Petroleum, točení klipů, ale také vlastní tvorbě dětských písniček na Youtube s názvem Vílí písničky.

Pravidelné vystupování jí chybí. „Hudbou jsem se živila, už když jsem studovala konzervatoř. Je mojí srdeční záležitostí, od čtyř let jsem cvičila na piano, když ostatní děti byly venku. Prostupuje zkrátka celým mým životem a z ničeho nic byl konec,“ smutně konstatuje hudebnice, která se možná k profesionálnímu hraní už nevrátí. „Odmítám se neustále testovat i očkovat, takže asi hrát nebudu. Pro mě je nejdůležitější, abych si zachovala svoji důstojnost, zdraví, život a hlavně se odmítám na tom všem podílet,“ řekla rozhodně.

Zuzana se navíc rozhodla, že pomůže všem ostatním podobně smýšlejícím lidem. Tedy těm, kteří nechtějí, aby se jejich děti učily v respirátorech a absolvovaly pravidelné testování, případně i očkování, a bude je doučovat u sebe doma. A už má několik zájemců.

„Napadlo mě, že je tady spousta lidí, kteří jsou na tom podobně a mají stejný názor. Jenže musí chodit dopoledne do práce. Vzhledem k tomu, že učím až odpoledne, řekla jsem si, že za těchto okolností budu učit svou dceru doma, ale nechci, aby byla sama. Chci aby se rozvíjela v kolektivu a přitom mohla normálně dýchat a přemýšlet. Navíc mně jako mámě není lhostejné, co zažívají i ostatní děti, proto jsem se nabídla, že budu doučovat i je,“ přiblížila učitelka rakovnické ZUŠky, která nabízí doučování zdarma.

Důvodem, proč nechce své dítě poslat od září do školy, není pouze povinnost nošení roušek či pravidelné testování, které má podle ní nežádoucí účinky, ale také údajná šikana. „Jak asi může být dítěti, když se zjistí, že má covid a učitelka je na něj ještě nepříjemná a dává mu najevo, jako kdyby za to mohlo. Navíc si musí vyslechnout různé nadávky a urážky i od spolužáků. A to se opravdu děje, vím to od více dětí, které učím,“ pronesla.

A tak se dala do intenzivních příprav. Už má přesně naplánováno, jak budou vypadat nové učební prostory u ní doma. Dalším jejím úkolem je nastudování osnov pro první až pátý ročník. „Chci si nastudovat vše, co mají umět, aby při případném přezkoušení bylo vše v pořádku. Mám už několik zájemců a kamarádka mi chce pomoci, takže bychom se střídaly,“ dodala.