Adina Hyková: Úspěchy i pády mě provázejí celý život

Na Ostravsku pracovala ve sklenících a pak se s přítelem vzali. „V druhém roce jsem porodila dcerku a hned po šestinedělí jsem otěhotněla znovu. Jak jsem byla doma na mateřské, manžel se odreagovával jinde a když už to vypadalo, že se to provalí, vymyslel si, že se přestěhujeme do Liberce k jeho bratrovi. Jenomže on byl strašně krásný chlap a ti těžko říkají ženám ne. Spělo to nějak divně, do toho přišel osmašedesátý rok… Hned ten následující rok se sbalil a se zájezdem z fabriky odjel do Rakouska a nakonec skončil v Kanadě. My jsme zůstaly samy, nějak jsem se protloukala, až jsem se opět seznámila.“

Zdroj: archiv Adiny Hykové