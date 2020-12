Anna Habartová: Příroda mi byla blízká od mala

S přáteli představují i život v dobovém táboře a snaží se přiblížit osudy letců ostatním. „Někteří kamarádi se začali věnovat i první republice, kdy také nějaké letkyně byly, ale nebylo jich moc. I s nimi jezdíme v dobovém oblečení, což mě opravdu baví. Neoblékáme se ovšem do uniforem jen tak, že si na něco hrajeme, ale snažíme se tuto část naší historie lidem přiblížit. Stále se setkáváme s těmi, kteří o tom moc neví. Je opravdu důležité předat odkaz předků dalším generacím. Za dob komunismu se to snažili potlačit, my se ale snažíme, aby se to lidem připomnělo.“

Zdroj: archiv Anny Habartové