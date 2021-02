Dagmar Pavlíčková: Rozvíjením lidových tradic jsem si splnila dětský sen  

Až do loňského roku Dagmar učila jak v Roztokách, tak i v Křivoklátě, neboť k oběma obcím má velký vztah. „Abych nelenila, každým rokem v dubnu pořádám koncert žáků, kde předvádějí, co se u mě naučili. Bývá to moc pěkné a zároveň dojemné. Děláme jej vždycky v křivoklátské tělocvičně a protože to vloni kvůli opatření nešlo, udělali jsme koncert s pomocí manžela alespoň virtuálně. Stejně tak jsme udělali i vánoční koncert, kde děti nahrály určitou skladbu, kterou si chtěli na koncertě zahrát. Teď ovšem v době koronaviru neučím, a to ani přes videohodiny a věnuji se svojí rodině.“

Zdroj: Děti Křivoklátska