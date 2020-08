Deník mi dal šanci. Vracím mu to, říká sporťák Jan Pechánek

Pracovitost, odvaha, píle, drzost, pokora, štěstí. Tyto vlastnosti mi pomohly do světa sportovní žurnalistiky. Do světa, do kterého jsem začal mířit poměrně pozdě. V hokejové terminologii bych to popsal asi tak, že jsem neprošel žádnou hokejovou akademií a chtěl pověsit brusle na hřebík, ale na draftu NHL zaznělo mé jméno někde v posledním kole. Začala stíhací jízda, která nakonec vyšla.

