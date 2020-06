František Kuna se z Lán dostal s mikrofonem do celého světa

U hokeje František Kuna vydržel poměrně dlouho. Kromě Lán nastupoval později, když bydlel v Praze, za tým slavné hudební skupiny Tři sestry HC Stará Kovárna. Teď po létě by mohl naskočit za Nové Strašecí do rakovnické odborářské ligy. Nicméně významnou část jeho sportovně produktivních let patřila hokejbalu. Ten se na začátku tisíciletí rozjel nevídanou silou v Novém Strašecí, kde vyrostlo krásné hřiště, a kluci udělali nejen skvělou partu, ale také výborně hráli. Vždyť sahali po postupu do extraligy. „Tohle byly fajn časy, rád na to vzpomínám. Mě na hokejbal přivedl kamarád Karel Průša někdy v roce 2004 a hrál jsem ho osm roků. Byly to náročné víkendy, kdy se hrály za víkend třeba i tři hokejbalové zápasy a k tomu jeden hokejový za Lány. Do toho oslavy slavných vítězství, nebyla to legrace,“ směje se František.

Zdroj: archiv F. Kuny