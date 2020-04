Gabriela Polcarová: Splnila jsem si svůj sen o vlastním květinářství

Už od mala tíhla ke kreativitě, ale skrytý talent v sobě objevila až o mnoho let později. Rodačka z Chomutova Gabriela Polcarová totiž začala jako sekretářka v jedné chomutovské pobočce větší firmy. „Místní pobočka ale skončila, a tak jsem si hledala práci, až se mi naskytlo místo ve vyhlášeném květinářství v Chomutově. Přišla jsem na výběrové řízení, na kterém mi majitel ukázal na obrázku floristického časopisu vazbu květin, které jsem viděla poprvé v životě a měla je uvázat. Tak jsem si v obchodě vybírala kytky, nějak jsem to uvázala, on se na vazbu podíval a řekl mi, že by to šlo,“ usmívá se.