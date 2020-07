Hasička Zuzana Strouhalová: Žiji si svůj dětský sen

Po vypuknutí pandemie se Zuzaně, podobně jako všem ostatním, úplně změnil život. Hned od počátku se začaly řešit akutní problémy ke zvládnutí krize. Z její iniciativy vznikla v polovině března skupina Šičky pro hasičky a jako členka krizového štábu města v průběhu krizového stavu zažila jednání, která nikdy předtím neabsolvovala. „Ze začátku nouzového stavu to bylo vše takové nové, zvláštní a čekala jsem, co bude. Nouzový stav jsem částečně trávila na homeoffice, částečně v kanceláři a poté převážně na silnicích rozvozem materiálu do distribučních center nebo výdejem v humanitárním skladu ve Smečně.“

Zdroj: archiv Zuzany Strouhalové